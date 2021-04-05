Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tedbirleri ihlal eden 27 kişiye ceza
Malatya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye 24 bin 300 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte COVID-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 kişiye 24 bin 300 lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri, 334 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, 5 araca yönelik işlem yaptı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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