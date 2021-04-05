Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi 530 Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında Fırat ve Arzu A. çifti evlerinde otururken, Emircan Ç. ile soy ismi öğrenilemeyen Mert isimli iki kişinin pencereden içeriye baktığını fark etti.

Bunun üzerine taraflar arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Ardından iki şahıs, arkadaşlarını da çağırıp geri geldi, taş ve sopalarla karı kocayı darp etti. Kavgada Fırat ve Emircan C. kafasından, Arzu A. da elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 5 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



