Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da sağanak: Dereler taşma noktasına geldi
Bursa’da etkili olan sağanak nedeniyle Cerrah ve Çeltikçi dereleri taşma aşamasına geldi. Belediye ekipleri, derelerde çalışma başlattı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı etkisini arttırdı.
İnegöl ilçesindeki Cerrah ve Çeltikçi dereleri, taşma noktasına geldi, bazı tarlalar ise su altında kaldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BUSKİ) ekipleri, yüksek debili akan derede çalışmalara başladı. Bölgede yaşayanlar derenin taşma riskine karşı uyarıldı.
Etiketler: Hava Durumu Yağış Sağanak
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