Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı etkisini arttırdı.

İnegöl ilçesindeki Cerrah ve Çeltikçi dereleri, taşma noktasına geldi, bazı tarlalar ise su altında kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BUSKİ) ekipleri, yüksek debili akan derede çalışmalara başladı. Bölgede yaşayanlar derenin taşma riskine karşı uyarıldı.