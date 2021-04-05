Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir ile Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.