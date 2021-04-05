Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir merkezli organize suç örgütü operasyonu: 32 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İzmir merkezli 2 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç örgütü kurdukları ve silah kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 37 şüpheli hakkında yakalama verdi.
Polis ekipleri, Kınık, Bergama, Dikili ilçeleri ve Manisa'nın Soma ile Akhisar ilçelerinde belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda silah ve patlayıcı malzemeler bulundu
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 1 el yapımı patlayıcı, 9 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca namlusu, 10 şarjör, 90 mermi, 9 ruhsatsız tüfek ve 100 fişek ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Suç Örgütü
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