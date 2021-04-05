Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Yalova'da yakalandı
Yalova'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye" olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan R.B'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı.
Harekete geçen polis, 2016'da meslekten ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsünü yakaladı.
R.B. emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.
Etiketler: FETÖ Kaçakçılık Terör Örgütü
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