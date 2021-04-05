Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye" olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan R.B'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen polis, 2016'da meslekten ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsünü yakaladı.

R.B. emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.