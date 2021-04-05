Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
[Fotoğraf: Arşiv (Getty)]
Kastamonu merkez ve İnebolu ilçesinde COVID-19 tedbirleri kapsamında 4 okulda uzaktan eğitim yapılması kararı alındı.
Kastamonu merkezde bulunan Behiye Barut Anaokulunda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 9 Haziran İlkokulu, 9 Haziran Ortaokulu ve Toklukaya Yele İlkokulunda eğitim öğretime 12 Nisan Pazartesi gününe kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı
Bu okullarda uzaktan eğitime devam edilecek.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Uzaktan Eğitim Yüz Yüze Eğitim
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