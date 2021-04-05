Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulama kapsamında şüpheli görülen 455 bin 186 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi.

445 şüpheli tutuklandı

Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2 bin 29 şüpheli yakalandı. Bunlardan adliyeye sevk edilen 445'i tutuklandı.

Ekiplerce kontrol edilen 252 bin 403 otomobilden 11'inin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 17 motosiklet ve 30 modifiyeli araç için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 4 bin 668 kişiye de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan aramalarda 1176 kaçak bandrolsüz sigara, 29 kurusıkı tabanca, 36 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatlı tabanca, 522 değişik çapta fişek, 27 belgesiz av tüfeği ile 27 kesici ve delici alet ele geçirildi.