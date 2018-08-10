  • 10 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.55
    EURO 6.398
  • BIST 97185.13
    ALTIN 216.205
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

Rize'nin doğu ilçeleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Bölgede etkili olacak yağışların Rize'nin doğusundaki Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde şiddetli olacağı duyurulan açıklamada, metrekareye 76 ila 100 kilogram yağış düşmesinin beklendiği vurgulandı.

Artvin'in kıyı ilçeleri Arhavi, Hopa ve Borçka için de şiddetli yağış uyarısı yapılan açıklamada, bu bölgede de yağışların sabaha kadar etkili olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, her iki bölge için de ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: rize, artvin, sağanak yağmur
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER