Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi Mekke'ye
Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşu, Türk Hava Yollarına ait uçakla Mekke'ye yapıldı.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta hizmete giren Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşunun Mekke'ye yapıldığı ifade edildi.
COVID-19 salgını nedeniyle yapılamayan hac ibadeti iki yıl sonra gerçekleştirildi, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla 139 kişilik ilk hac kafilesi kutsal topraklara yolcu edildi.
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