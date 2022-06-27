Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da veriler yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Salgın sürecinin ardından turizmde eski günlerine dönen Antalya, turistlerin tatil tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, 1 Ocak-26 Haziran arasında kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 193 artış kaydederek 4 milyon 11 bin 508’e yükseldi.

Günlük gelen turist rakamı da ortalama 70 bin civarına ulaştı.

2022’nin Haziran ayı geçen senenin 6 ayını geçti

Koronavirüs salgınının etkisiyle 2021 yılını 9 milyon turistle kapatan Antalya’da, 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın verilerine göre çok büyük artış gösterdi.

Geçen yıl ilk 6 ayda 1 milyon 368 bin 630 yabancı turistin geldiği Antalya, bu yıl sadece 1-26 Haziran arasındaki yolcu sayısı 1 milyon 596 bin 201’e ulaştı.