Sanatçı için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de anma töreni düzenlendi.

Törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirilen Wöber için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

[Fotoğraf: AA]

Müge Wöber ile kızı Irmak Wöber'in taziyeleri kabul ettiği törene, Hatice Aslan, Yurdaer Okur ve Erkan Taşdöğen'in de aralarında bulunduğu pek çok ünlü ismin yanı sıra sevenleri ve ailesi katıldı.

Sanatçı, cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

[Fotoğraf: AA]

Osman Wöber kimdir?

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'ta Ankara'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören oyuncu, Devlet Tiyatroları'nda oyunculuğa başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncuları'nın sahneye koyduğu eserlerde çeşitli roller aldı.

Tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok dizide de rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat" adlı filmlerde de oynadı.