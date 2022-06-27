Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çok kuvvetli yağışlar geliyor. Bugün için 6 ili kırmızı, 9 ili turuncu, 8 ili ise sarı kodla uyarmıştı.

Batı ve Orta Karadeniz'de başlayan yağmur zaman zaman şiddetleniyor. Aşırı yağışlar sele dönüşüyor.

Sel bölgesinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, bölgenin hava durumunu TRT Haber’e değerlendirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak: Batı Karadeniz bölgesi için, Marmara bölgesinin doğusu için yine kuvvetli yağış uyarımız söz konusu. Yine Samsun’un batı ilçeleri, Amasya, Çorum illerinin kuzey kesimlerinde de etkili yağışları göreceğiz. pic.twitter.com/xPDeERxv5d — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 27, 2022

Aşırı yağışlar akşam saatlerine kadar etkili olacak

Budak, aşırı yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi.

“Karadeniz üzerinden serin ve yağışlı hava geldi. Aşırı ve kuvvetli yağışlar Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına aldı. Sel, taşkın ve heyelan gibi olumsuz hadiseler yaşandı. Aşırı yavaşlar akşam saatlerine kadar etkili olacak. Yurttaşların dikkatli olması konusunda tekrar uyaralım.”

“Toprak doydu, olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı”

“Yer yer 100-150 kilogramın üstünde yağışlar aldık. Toprak doyduğu için bundan sonraki yağışlar olumsuzluk getirebilir, vatandaşlarımızın dikkatli olması gerektiği konusunda hatırlatmamızı yapalım.

Batı Karadeniz’de aşırı yağışlar yarın ve çarşamba günü de aralıklarla etkili olacak.

Çarşamba günü Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde de aşırı yağışlar yer yer görülecek."

İstanbul’da akşam saatlerinde yağmur başlayacak

Budak, Batı Karadeniz’de görülen yağışların İstanbul’un Anadolu yakasında da görüleceğini belirtti.

“İstanbul’da mevsim normallerinde sıcaklıklar görülüyor. Önümüzdeki 3 gün yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde, Batı Kadeniz’in batısı ve Marmara’nın doğusunda Batı Karadeniz’deki kadar olmasa da aşırı yağış bekleniyor.”

Ankara

Akşam saatlerinde, yerel olarak kuvvetli yağışlar olacak. Karadeniz’den serin hava geldi ve sıcaklıklar mevsim normallerinin 7-8 derece altına düştü.

Salı ve çarşamba günü de aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışlar olacak.

İzmir

Hava parçalı bulutlu, sıcaklık mevsim normallerinde 30 derece ve üzerinde bekleniyor.