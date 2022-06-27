Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Doğan köyü Karamık mezrası mevkiinde Nejdet O. idaresindeki minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.
Patlamada, Nejdet O. yaralandı.
Helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Siirt
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