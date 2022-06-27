Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kene can aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 45 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan H.Ş'ye kene yapıştı.
Rahatsızlanan H.Ş, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.Ş, yaşam mücadelesini kaybetti.
H.Ş'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Sorgun'a götürüldü.
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