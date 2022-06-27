Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta dolu: Rögarlar tıkandı, yollarda su birikti
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak sonrasında dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle bazı yerlerde rögarlar tıkandı, yollarda su birikintileri oluştu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla etkisini gösteren şiddetli sağanak bir süre sonra özellikle Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesinde yerini doluya bıraktı.
[Fotoğraf: AA]
Dolu nedeniyle bazı yerlerde rögarlar tıkandı, yollarda su birikintileri oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı, esnaf suların dükkanlarına girmemesi için önlem almaya çalıştı.
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