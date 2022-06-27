Açıklama, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapıldı.

İliç ilçesinde bulunan altın madenindeki boru hattında arıza meydana gelmişti.

Yapılan incelemede, eğimli araziye solüsyonun aktığı, zararlı maddenin dere yatağına ulaşmadığı tespit edilmişti.

Altın madeni işletmesinin faaliyeti durdurulurken, işletmeye en üst sınırdan 16 milyon 441 bin lira para cezası uygulandı.

İlave çevresel iyileştirme çalışmaları tamamlanana kadar tesisin faaliyet göstermesine izin verilmeyeceği belirtildi.