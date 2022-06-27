Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erzincan'da çevreyi kirleten altın madeninin faaliyeti durduruldu
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan’ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinin faaliyetini durdurdu.
Açıklama, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapıldı.
İliç ilçesinde bulunan altın madenindeki boru hattında arıza meydana gelmişti.
Yapılan incelemede, eğimli araziye solüsyonun aktığı, zararlı maddenin dere yatağına ulaşmadığı tespit edilmişti.
Altın madeni işletmesinin faaliyeti durdurulurken, işletmeye en üst sınırdan 16 milyon 441 bin lira para cezası uygulandı.
İlave çevresel iyileştirme çalışmaları tamamlanana kadar tesisin faaliyet göstermesine izin verilmeyeceği belirtildi.
Etiketler: Altın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Erzincan Maden
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