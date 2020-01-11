Masmavi bir dünya...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Deniz Dünyası, dünyanın farklı okyanuslarından getirilen 100 farklı canlı türüne ve 3 bin civarı balığa ev sahipliği yapıyor. Çocuklar da mavi dünyanın sevimli dostlarını ilgiyle seyrediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bu atmosfere girdiğiniz zaman deniz dünyasını, denizin altındaki yaşamı yaşayabiliyorsunuz" dedi.

Deniz Dünyası'nda balıklar dışında, timsah ve su yılanı gibi canlılarla karşılaşmak da mümkün. Burayı diğer akvaryumlardan ayıran temel özellik ise, Türkiye'nin eğitim veren ilk ve tek akvaryumu olması.

Haftanın 6 günü açık

Deniz Dünyası'na gelen ziyaretçiler seminer salonunda deniz canlılarıyla ilgili belgeseller izleyebiliyor. Özellikle çocuklar için gösterilen eğitici çizgi filmler ise büyük ilgi görüyor.

Akvaryumda engelli bireyler de unutulmadı. Onlar için özel olarak bulunan dokunma havuzlarında, koi balıklarını elleriyle besleyebiliyorlar.

Turgut Altınok, engelli çocukların rehabilitasyonu için bir bölüm bulunduğunu söyleyerek, "Hem hayvan sevgisi hem doktorların söylediği çocukların psikolojisi tedavisinde de hizmet ediyorlar" dedi.

Haftanın 6 günü açık olan akvaryum, 09.00-20.00 arasında hizmet veriyor.

Haber: İrem Çöteli

Kamera: Mehmet Yılmaz