"Rakibine Jest Yap" kampanyası başladı11 Ocak 2020 Cumartesi 21:36 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 21:44
Futbolda şiddetin son bulması için iletişim Başkanlığı harekete geçti. "Rakibine Jest Yap" kampanyasını başlattı. Kampanyanın detaylarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.
"Rakibine jest yap" denildi. “Sporda Şiddetsiz İletişim” projesi hayata geçirildi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kapsamında “Rakibine Jest Yap” kampanyasının detaylarını anlattı.
"Futbola şiddetle değil, gönülden bağlan’ diyoruz” diyen Altun futbolun insanları ortak duygular etrafında bir araya getirdiğini belirtti.
Futbol, farklılıkların bir olduğu yerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 11, 2020
Futbolda şiddet yoktur.
Dayanışma vardır; centilmenlik vardır.
Şiddetsiz iletişimi seç;#RakibineJestYap pic.twitter.com/owPIb8ScWH
Fransa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçlarında Milli takımımızın asker selamını örnek gösteren Fahrettin Altun UEFA'nın tutumunu da eleştirdi.
Altun, proje çerçevesinde ilk adımların atıldığını belirtti. Bu kapsamda İstanbul'da kulüplerin alt yapılarında eğitimlerin başladığını duyurdu.
Kaynak: TRT HABER