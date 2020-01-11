Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ülkesinin Ajax ekibine kiralandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Ajax'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü, Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir."

Galatasaray'ın sezon öncesinde kadrosuna dahil ettiği Babel, sarı-kırmızılı formayı giydiği 20 resmi maçta 5 kez ağları havalandırdı.

Ajax'tan Babel paylaşımı

Ajax da Galatasaray'dan Ryan Babel'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.