İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Galatasaray, Adana Demirspor ile özel maçta karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım müsabakaya Okan Kocuk, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Galatasaray'da Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Emin Bayram, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Selçuk İnan, Mario Lemina, Jesse Sekidika, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük oyuna girdi.

Mücadelenin 78. dakikasında Sekidika'nın yerine ise Emre Mor maça dahil oldu.

Galatasaray, 7. dakikada Ömer Bayram'ın pasında Feghouli'nin kaydettiği golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA