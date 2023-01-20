İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.

Mukaddes üç aylar pazartesi günü başlayacak

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, ihya edilecek.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 26 Ocak'ta Regaip Kandili idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 17 Şubat'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 23 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.