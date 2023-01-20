Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 07:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıyı Ege için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.
Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Ege Bölgesi Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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