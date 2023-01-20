Altınordu ilçesinde mezgit avı için tekneyle denize açılan Sabahattin Sarıkaya, suya bıraktığı ağı bir süre sonra toplamaya başladı. Bu sırada teknesi su almaya başlayan Sarıkaya, yardım için balıkçı arkadaşlarını aradı.

Sarıkaya'nın bulunduğu noktaya ulaşan balıkçılar çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda batma tehlikesi geçiren tekne Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kıyıya çekildi.