Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 04:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu’da balıkçı teknesi batma tehlikesi geçirdi
[Fotograf: İHA]
Ordu'da denizde teknesi batma tehlikesi geçiren balıkçı, arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Altınordu ilçesinde mezgit avı için tekneyle denize açılan Sabahattin Sarıkaya, suya bıraktığı ağı bir süre sonra toplamaya başladı. Bu sırada teknesi su almaya başlayan Sarıkaya, yardım için balıkçı arkadaşlarını aradı.
Sarıkaya'nın bulunduğu noktaya ulaşan balıkçılar çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda batma tehlikesi geçiren tekne Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kıyıya çekildi.
Etiketler: Ordu
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