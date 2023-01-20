Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 03:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası Körfezi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.04'te Kuşadası Körfezi açıklarında 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, deniz yüzeyinin 7,78 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Depremin merkez üssünün İzmir açıklarına yaklaşık 17,69 kilometre mesafede olduğu ifade edildi.
Etiketler: Deprem İzmir Son Dakika
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