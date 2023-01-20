Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 02:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, Uşak Belediyesi ile OSB itfaiye ekipleri sevk edildi.
Fabrikanın harmanlama bölümünde etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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