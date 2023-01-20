Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 05:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fatih'te park halindeki lüks otomobil alev topuna döndü
[Fotograf: DHA]
Fatih'te park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Söndürülen lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay saat 03.30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi İmam Mehmet Sokakta meydana geldi. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
Son Haberler
- 05:47
- 05:31
- 05:17
- 04:42
- 04:10
Sıradaki Haber
Ordu’da balıkçı teknesi batma tehlikesi geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz