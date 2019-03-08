Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip namaz kıldı.

Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camisi bu sabah okunan ilk ezanla ibadete açıldı. Cami gün içerisinde ziyaretçilerini ağırlarken akşam saatlerinde başlanan kandil programında cami doldu taştı. Çoluk çocuk binlerce kişi, Regaip Kandili dolayısıyla Çamlıca Camisi'ne akın etti. Kalabalık dolayısıyla cemaatin bir bölümü avluda saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de camiye geldi. Oktay, Kurum ve Dönmez, vatandaşların kandilini tebrik etti.

Cemaatle kılınan akşam namazıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ve okunan kasidelerle devam etti. Program, yatsı namazından sonra yapılan duayla son buldu.

Akşam saatlerinden itibaren çevre il ve ilçelerin yanı sıra kent merkezinden de çok sayıda vatandaş Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede, İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Din Görevlisi Ali Rıza Temel, üç ayların rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olduğunu söyledi.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Regaip Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

Müftü Yılmaz, buradaki vaazında, günlerin hızlı bir şekilde akıp geçtiğini söyledi.

Bugünün Regaip Kandili olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Üç ayların arifesindeyiz. İşte kirlenen gönüllerimizi, yolumuzu, çevremizi manevi ortamla arındırmanın en önemli vesilelerinden birisi hiç şüphesiz Cenabıhakk'ın ihlası olan kandiller, üç aylar, ramazan ve Kur'an mevsimleridir.'' diye konuştu.

Akşam namazı sonrası başlayan programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen kandil programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi.

Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Program kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Bu arada Ankaragücü taraftarları cami çıkışında deplasmandan dönerken kazada hayatını kaybeden iki taraftar için lokma dağıttı.

Bursa

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere programlar düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Bazı vatandaşlar, camilerde yer kalmayınca ibadetlerini cami bahçelerinde gerçekleştirdi. Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerini dua için açtı. Daha sonra mevlit ve ilahiler okundu.

Programa katılan çok sayıdaki kişiye cami bahçesinde kandil simidi ikram edildi.

Bilecik

Bilecik İl Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, Merkez Şerifpaşa ve Kayıboyu Cami ile diğer camilerde yapılan programlara katılarak, dua etti.

Kayıboyu Camisi'ndeki programda, Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından dua edildi.

Çanakkale

Çanakkaleliler akşam saatlerinden itibaren il merkezindeki Necip Paşa ve Şehitler camilerinde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Programda, ilahiler okunup şehitler için dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramlarında bulunuldu.

Kütahya

Kütahya’da Regaip kandili dolayısıyla camileri dolduranlar dua edip namaz kıldı.

Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar, kandil dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda vaaz verdi. Daha sonra namaz kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Yeşil Cami'de düzenlenen programda da Kütahya Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kur’an-ı Kerim okuyup ilahi söyledi.

Yalova

Yalova'da Regaip Kandili dolayısıyla Merkez Cami'de kandil programı yapıldı.

Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda, vatandaşlar dua etti. Regaip Kandili ve üç aylarla ilgili vaaz verildi. Program edilen duayla sona erdi.

Namazın ardından vatandaşlara cami önünde ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA