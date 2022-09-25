Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
PTT'den "Neşet Ertaş"a özel anma pulu
PTT AŞ, "bozkırın tezenesi" olarak bilinen Anadolu halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın ölümünün 10. yılı anısına hazırlanan anma pulunu ve ilk gün zarfını bugün tedavüle sundu.
PTT AŞ, "Neşet Ertaş" konulu 2x7,5 lira bedelli (45 x 45 mm ve 36 x 52 mm boyutunda) anma pulu ile söz konusu pula ait 22,5 lira bedelli ilk gün zarfının tedavüle çıkarıldığını duyurdu.
Söz konusu pul ve zarfla 2x7,5 lira bedelli seri numaralı blok pullar (58 x 70 mm boyutunda) ile 4 adet posta kartı bulunan portföy 150 lira bedelle abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satılacak.
Filatelik ürünlerin satışıyla bugün Kırşehir PTT Müdürlüğü/KIRŞEHİR adresinde "Neşet Ertaş 25.09.2022 KIRŞEHİR" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.
Etiketler: PTT
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