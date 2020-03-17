Haber Giriş: Kaynak: AA
Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 24 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sosyal medyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 137 şüpheliden 24'ü yakalandı.
Tespit edilen diğer şüphelilerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam ediyor.
Etiketler: sosyal medya son dakika koronavirüs İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 23:14
Sıradaki Haber
Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz