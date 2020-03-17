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Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında saat 21.14'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinin 4 kilometre açıklarında bir deprem meydana geldi.
Deprem saat 21.14'te yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 21:37
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