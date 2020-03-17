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Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep’te şehir içi yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Gaziantep-Yavuzeli kara yolu otogar kavşağında Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 2 otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan sürücü otobüs sürücüsü ve otobüste bulunan 19 yolcu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla otobüsten çıkarıldı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: trafik Kazası GaziantepSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 22:52
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