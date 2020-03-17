Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da 7,9 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da 7,9 ton sahte temizlik malzemesi ve 1,2 ton sahte el dezenfektanı ele geçirildi, operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtelerini hazırlayarak piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 7 bin 960 kilogram sahte temizlik malzemesi ve 1220 kilogram sahte el dezenfektanı ele geçirildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 21:57
Son Haberler
- 22:20
- 22:09
- 22:03
- 21:55
- 21:37
Sıradaki Haber
Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz