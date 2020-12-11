Yoğun bakım servisinde COVID-19 hastalarının hayata tutunması için ekibiyle yoğun mesai harcayan Prof. Yılmaz, havaların soğumasıyla riskli günlere girildiğini, asla rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.

"Dışarıya çok az çıkın"

Her zamankinden daha dikkatli olunmasını isteyen Yılmaz tavsiyelerini şöyle sıraladı:

"Grip vakaları artmaya, COVID-19, H1N1 gibi tüm gripler birbirine karışmaya başladı. O nedenle izolasyona en çok dikkat etmemiz gereken döneme girdik. Yoğun bakımlara en çok ihtiyaç duyacağınız dönemdeyiz. Geçenlerde hastaneye gelen 25 yaşında doğum sonrası sorunları olan bir hastayı, 14 saat sonra yoğun bakıma çekebildik. O nedenle dışarıya çok az çıkın, başka hastalıklara da maruz kalmayın. Şu dönemde gerçekten trafik kazası yapmamamız gerekiyor."

Hastanelerinde 100 civarındaki yoğun bakım yatağının 30'unun koronavirüs hastaları için ayrıldığını aktaran Yılmaz, her yaş grubundan vakaların geldiğine dikkati çekti.

"96 yaşında kurtardığımız, 30 yaşında kaybettiğimiz hastalar da var"

Entübe olanlardan 96 yaşındaki hastayı iyileştirirken, 30 yaşındaki hastanın durumunun çok ağır seyrettiğini hatta ölümlerin de olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Şiddeti herkeste çok farklı. O nedenle kişinin altta yatan hastalığına da bakmak gerek. Bazısı genç yaşta hastalığı ağır seyrediyor, bazıları 96 yaşında COVID-19'u atlatabiliyor" dedi.

"Virüs açık veya kapalı her ortamda bulaşabiliyor"

Yoğun bakım servisinde tüm ekibin özveriyle çalıştığına işaret eden Prof. Dr. Yılmaz, herkesin bu süreçte çok daha dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle sosyal ortamlardan virüsün çok kolay bulaştığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Vakayla temaslı olmak için illa dokunmak gerekmiyor. Bazıları dokununca bulaştığını sanıyor. Zaten artık tokalaşmıyoruz, öpüşmüyoruz. Virüsün en önemli bulaş yolu, damlacık dediğimiz solunum yollarıyla oluyor. Maske, sosyal mesafe, el hijyeni çok önemli. Aynı ortamda çalıştığımız enfekte olan mesai arkadaşlarımız oldu ama hep maskeyle çalıştığımız için kendimizi koruduk."

Virüsün kimden geleceğinin belli olmadığına değinen Yılmaz, açık veya kapalı her ortamda virüsün kolayca bulaşabildiğini sözlerine ekledi.