Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Döğer Mahallesi Özbey mezrası sınırları içerisinde yerleşkenin incelenmesine yönelik yöre halkı tarafından talep geldiğini söyledi.

Bölgede yapılan ilk incelemede çok sayıda kaya mezar tespit edildi. Bölge, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından 1’inci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Bölgenin geçmişinin gün yüzüne çıkarılması için gerekli arkeolojik kazıların başlaması için çalışma yürütülecek.

"Sahabe Tepesi'nin turizme kazandırılmasını istiyoruz"

Bölgenin incelenmesi ve tescillenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunan Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı İhsan İpek de çocukluğunun geçtiği kültürel bölgeyi şehrin turizm envanterine kazandırmak için harekete geçtiklerini dile getirdi.

İpek, Sahabe Tepesi'nin bir an önce koruma altına alınıp turizme kazandırılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

