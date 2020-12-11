Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, dün akşam etkili olan yağışın ardından 5 santimetreyi buldu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 7, en yüksek 2 derece ölçüldüğü bölgede sis de etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı Uludağ yolunda araç sürücüleri de zaman zaman zorluk yaşadı.

Beyaza bürünen ve kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenen Uludağ'da benzersiz manzaralar oluştu.