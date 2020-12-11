Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uludağ beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışıyla beyaza büründü. Oteller bölgesindeki kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, dün akşam etkili olan yağışın ardından 5 santimetreyi buldu.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 7, en yüksek 2 derece ölçüldüğü bölgede sis de etkili oldu.
[Fotoğraf: AA]
Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı Uludağ yolunda araç sürücüleri de zaman zaman zorluk yaşadı.
Beyaza bürünen ve kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenen Uludağ'da benzersiz manzaralar oluştu.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji
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