Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyü Kireçli Mahallesi'nde yaşayan Genç ailesinin bazı üyeleri COVID-19'a yakalandı.

Yaklaşık bir ay önce 24 yaşındaki Burak Genç hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Burak'ın ölümünden 4 gün sonra 49 yaşındaki babası Muhammet Genç de vefat etti.

[Hayatını kaybeden Muhammet Genç ile oğlu Burak Genç]

Baba oğul aile kabristanında yan yana defnedildi.

Aynı ailedeki 15 kişiden 12'si koronavirüse yakalandı

Genç ailesindeki 15 kişiden 12'si bu hastalığa yakalanırken yaklaşık 10 gün önce 36 yaşındaki Bünyamin Genç de yaşamını yitirdi.

Bu sürede hastanede COVID-19 tedavisi gören 58 yaşındaki baba Ali Genç'ten oğlunun ölüm haberi saklandı. 4 Aralık'ta aynı aileden Muhammet Genç'ten sonra 53 yaşındaki ağabeyi İbrahim Genç de hayatını kaybetti.

[Hayatını kaybeden Ali Genç ile oğlu Bünyamin Genç]

İbrahim Genç kardeşi ve yeğeni ile yan yana defnedildi.

[Hayatını kaybeden İbrahim Genç]

Genç ailesi COVID-19'a bağlı olarak beşinci acıyı ise bugün yaşadı. Oğlunun ölüm haberi kendisinden saklanan Ali Genç, oğlu ve yeğenleri ile aynı hastalığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ali Genç, oğlu ile yan yana toprağa verildi.

Genç ailesinin bazı üyelerinin COVID-19 tedavileri devam ediyor.

"Biz yaşadık, kimse böyle acılar yaşamasın"

İki kardeşi, iki yeğeni ve kayınbiraderi vefat eden Ali Genç, acısının çok büyük olduğunu anlattı.

"Bir ay içinde beş acı yaşadık. Her şey takdiriilahi. İnandık ama kendimize çok dikkat edelim. Maskemizi çok iyi kullanalım. Birbirine mesafeli davranırsak çok memnum olurum. Biz kaybettik, bundan sonra kimse böyle acılar yaşamasın, sevdiklerini kaybetmesin.

Biz ne kadar önem verdiysek bize yine bulaştı. Üç kardeş, aile hep aynı hastalıktan yattık. Benim üç oğlum ve bir kardeşime bulaşmadı. 15 kişiden 3 kişiye bir şey olmadı. Diğer herkes korona hastalığına yakalandı."