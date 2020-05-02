Haber Giriş: Kaynak: DHA
Poşetle çöpe atılan kirpilerin seslerini duydular
[Fotoğraf: DHA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri poşete konularak çöp konteynerine atılan kirpi ve 2 yavrusunu kurtarıp doğaya saldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın’a bağlı Kızılkum köyünde yemleme çalışması yaptığı sırada çöp konteynerinden ses geldiğini fark etti. Ekipler, poşete konularak çöp konteynerine atılan kirpi ve 2 yavrusunu görerek, çöplerin içinden çıkardı. Ekipler, kirpilerin su içmelerini sağladı.
[Fotoğraf: DHA]
Kirpileri çöpe atanları bulmak için çalışma başlatıldı
Ekipler daha sonra kirpileri doğaya salarken, kirpilerin tarlalarına zarar verdiği için köylerdeki vatandaşlar tarafından atılmış olabileceği bildirildi. Kirpileri çöp konteynerine atanları bulmak için çalışma başlatıldı.
Etiketler: yavru Kirpi Doğa Koruma çöpSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 16:07
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