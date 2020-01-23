Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gaziemir Sokakta bir kişi, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı.

Bazı bina ve iş yerlerine mermilerin isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı. Etrafa ateş açan saldırgan ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından başka bir sokakta kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürülen saldırganın alkollü olduğu öğrenildi.

Saldırganın pompalı tüfekle mahallede yaşattığı korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA