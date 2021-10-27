Polisten "uyuşturucuyla mücadeleye destek" çağrısı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede daha etkili olabilmek için kurulan "WhatsApp ihbar hattı"na vatandaşlardan gelecek ihbarları bekliyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suçla mücadelede her an her yerde olduklarını belirterek, vatandaşlara, çocukların geleceği için uyuşturucuyla mücadelede birlikte hareket etme çağrısında bulundu.
Vatandaşların, "0552 155 06 06" numaralı telefon hattına uyuşturucu satışı, kullanımı ve dağıtımı gibi tanık oldukları her konuyu "WhatsApp" uygulaması üzerinden ihbar, sesli mesaj, fotoğraf, video ve konum olarak ulaştırabileceği kaydedildi.
Suçla mücadelede her an her yerdeyiz!— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) October 27, 2021
Çocuklarımızın geleceği için uyuşturucu ile hep birlikte mücadele edelim. Tanık olduğunuz uyuşturucu satışı ve kullanımını Whatsapp ihbar hattımızdan (0552 155 06 06) anında bize bildirebilir, yardım ve destek alabilirsiniz. #NarkoAnkara pic.twitter.com/NG7J8XSqVS