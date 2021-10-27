Zorlu parkurlardan geçiyorlar, ileri seviye atış teknikleri ile hedefleri on ikiden vuruyor, keskin nişancılıklarıyla düşmana korku salıyorlar.

Onlar emniyet teşkilatının Nene Hatun'ları, kadın özel harekat polisleri.

Eğitimler gerçeğini aratmıyor

Muş İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın özel harekat polisleri ağır fiziksel eğitimlerden geçiyor.

Her türlü şartta atış tekniği eğitimleriyle vurulması güç hedefleri kolaylıkla etkisiz hale getirebiliyorlar.

Çetin arazi onları yıldırmıyor

Zihnen ve bedenen en iyi olmayı hedefleyen kadın özel harekat polisleri burada kaliteli bir eğitimden geçiyor. O eğitimlerin başında da atış ve arazi eğitimleri geliyor.

Toplumsal olaylardan terör olaylarına, hangi durumda neler yapmaları gerektiğini uzman eğitimciler en ince ayrıntısına kadar anlatıyor.

Kalpleri vatan sevgisiyle atıyor

Gördükleri her eğitim birbirinden zorlu...

Gözü kara Türk kadınının en büyük motivasyonu ise yüreklerindeki vatan sevgisi.

Huzur ve güvenin temini için erkek meslektaşlarıyla gece gündüz demeden görev alıyorlar.