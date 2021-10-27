İstanbul Sultangazi'de Mustafa P., satışa çıkardığı otomobilini bir ekspertiz firmasına götürdü. Firma çalışanları, inceleme sonucu tespit ettikleri otomobilin birçok yerindeki kusurları sahibi Mustafa P.'ye söyledi.

Otomobilinde bir kusur bulunmadığını belirten araç sahibi, firma çalışanları ile tartışmaya başladı. Saldırdığı çalışanların karşılık vermesi üzerine Mustafa P. koşarak iş yerinden ayrıldı.

Babasıyla beraber olay yerine geldi

Kısa bir süre sonra babası Yasin P., ile birlikte olay yerine başka bir araçla gelen Mustafa P., firma çalışanlarını darp etmeye çalıştı.

İş yerinde başlayan kavga dışarıya taştı. Bu sırada Mustafa P., Ferdi Gökçe ve Enes Morkoç'u bıçakladı.

Ferdi Gökçe belinden yaralanırken, dayısı olduğu öğrenilen Enes Morkoç karnından yaralandı.

Olaya tanık olan çevre esnafı, kavgayı ayırarak, baba ve oğlunu dövmeye çalıştı. Kaçan baba-oğul aynı sanayi sitesinde bulunan çalıştıkları iş yerine gitti.

Baba-oğul polise teslim edildi

Burada esnaf tarafından yakalanan baba-oğul, çağrılan polise teslim edildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gökçe ve Morkoç'u ambulanslarla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Enes Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, dayısı Enes Morkoç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Mustafa P., ve Yasin P.'ye ait olay yerindeki iki otomobili, yediemin otoparkına götürdü.

"Aracın kusurlarını söyledikten sonra bıçaklanıyorlar"

Olay anını anlatan iş yeri sahibi Emrah Gökçe, şöyle konuştu:

"Buraya bir araba geldi. Esnafımız araç getiriyor. Aracın ekspertizi komple yapılıyor. Daha sonra burası kırık değil diyerek tartışma yaşanıyor. Alacaklı kişi zarar görüyor, biz bunları söylemek zorundayız. Arkadaşlar gidiyor, adam toplayıp geliyorlar. Elemanlarımızı bıçaklıyorlar. Bıçaklananlardan birisi yeğenim birisi de ağabeyim. Yeğenimin durumu ağır. Bunlar yargıya taşınacak. Burası resmi bir kurum. Bunların cezalarını almasını istiyoruz. Aracın kusurlarını söyledikten sonra bıçaklanıyorlar. Kaçıyorlar dükkana sığınıyorlar burada esnaflar zaten. Bu şekilde esnaflık olmaz biz görevimizi yapmak zorundayız. Şimdi polislere teslim ettik gereğini yüce adalete bıraktık."