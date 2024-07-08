Polisten kaçarken devirdikleri motosiklete tren çarptı

Şehit Erkut Akbay Mahallesi Dadaloğlu Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, üzerinde iki kişi bulunan plakasız motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen zanlıların motosikletle kaçması üzerine kovalamaca başladı.

Yük treni motosiklete çarptı

Ekiplerin siren çalarak durdurmak istediği motosikletin aynı mahalledeki hemzemin geçitte devrilmesi sonucu iki şüpheli yaralandı. Bu sırada hemzemin geçitten geçen yük treni motosiklete çarptı.

[Fotoğraf: AA]

Polislerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralanan iki şüpheliyi ayakta tedavi etti.

Müdahalelerin ardından iki zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.