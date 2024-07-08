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Türkiye
AA 08.07.2024 06:40

Polisten kaçarken devirdikleri motosiklete tren çarptı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan motosikletteki iki şüpheli kaza yapınca yaralı olarak yakalandı. Tedavilerinin ardından zanlılar gözaltına alındı.

Polisten kaçarken devirdikleri motosiklete tren çarptı

Şehit Erkut Akbay Mahallesi Dadaloğlu Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, üzerinde iki kişi bulunan plakasız motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen zanlıların motosikletle kaçması üzerine kovalamaca başladı.

Yük treni motosiklete çarptı

Ekiplerin siren çalarak durdurmak istediği motosikletin aynı mahalledeki hemzemin geçitte devrilmesi sonucu iki şüpheli yaralandı. Bu sırada hemzemin geçitten geçen yük treni motosiklete çarptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Polislerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralanan iki şüpheliyi ayakta tedavi etti.

Müdahalelerin ardından iki zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

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