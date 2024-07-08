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Türkiye
AA 08.07.2024 03:24

Ağrı'da yıldırım isabet eden çoban hastaneye kaldırıldı

Ağrı'da yaylada hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'da yıldırım isabet eden çoban hastaneye kaldırıldı

İl merkezine bağlı Dedemaksut köyü yakınlarında bulunan yüksek rakımlı yaylada hayvanları otlatan çoban S.A.'ya yıldırım isabet etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine, bölgeye biri 4x4, 2 ambulanstan oluşan sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağanak yağmura rağmen köye bağlı Köroğlu mezrasına 4x4 ambulansla ulaşan sağlık ekipleri, burada ilk müdahaleyi yaptıkları çoban S.A.'yı, 2 saatlik çalışmayla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

S.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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