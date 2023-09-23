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Türkiye
AA 23.09.2023 13:44

Polisten kaçan şüphelinin aracından 20 çelik yelek çıktı

İstanbul'da kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden 20 çelik yelek ile 1500 mermi çıktı. "Kasten yaralama, evden hırsızlık ve otodan hırsızlık" suçlarından kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Polisten kaçan şüphelinin aracından 20 çelik yelek çıktı

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Güvercintepe Mahallesi Peyami Safa Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilden şüphelenerek sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymayarak kaçan şüphelinin kullandığı otomobil, kovalamacanın ardından Ziya Gökalp Mahallesi İski Yolu Caddesi'nde durduruldu.

Araçtan indirilen sürücü Serhat G'nin sorgulamasını yapan ekipler, "kasten yaralama, evden hırsızlık ve otodan hırsızlık" suçlarından poliste kaydının olduğunu tespit etti.

Zanlının otomobilinde yapılan aramada 20 çelik yelek, 1500 mermi, 3 silah bakım yağı ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyette götürülen şüpheli, burada susma hakkını kullanacağını belirterek ifade vermedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Serhat G, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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