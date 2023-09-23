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Türkiye
AA 23.09.2023 12:35

Ehliyet sınavı beklerken 10 metrelik duvardan düşerek öldü

İstanbul'da ehliyet sınavına girmek için sıra bekleyen kişi, yaslandığı çitin yıkılmasıyla yaklaşık 10 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Ehliyet sınavı beklerken 10 metrelik duvardan düşerek öldü

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde ehliyet sınavına girmek için belirlenen noktaya gelen Akif Türkmen (32) sırasını beklerken yaslandığı çitin yıkılması üzerine yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından düştü.

Büyük İstanbul Otogarı'nda park halindeki otobüslerin arasına düşerek ağır yaralanan Türkmen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanıklarından Melik Çiftçi, gazetecilere, sınav için yolun kenarında beklediklerini, bu sırada Türkmen'in düştüğünü söyledi.

Çiftçi, ekiplerin uzun süre kalp masajı yaptığını, buna rağmen Türkmen'in hayatını kaybettiğini aktardı.

Haberin duyulması üzerine olay yerine gelen Türkmen'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, Türkmen'in düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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