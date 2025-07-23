Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 88 bin lira ceza

Merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ramazanoğlu Sokak üzerinde, sürücü K.İ., dedesinden kalma otomobil ile polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Drift atarak ters yönden ilerleyen K.İ., yaklaşık 30 dakikalık kovalamacanın ardından lastiklerin patlaması sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan kontrollerde ehliyetinin olmadığı anlaşılan K.İ.'ye yaklaşık 88 bin lira idari para cezası kesildi.

K.İ. trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken otomobil trafikten men edildi.