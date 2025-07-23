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Türkiye
İHA 23.07.2025 05:14

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 88 bin lira ceza

Konya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobilin lastiklerinin patlaması sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücüye yaklaşık 88 bin lira idari para cezası verildi.

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 88 bin lira ceza
[Fotograf: İHA]

Merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ramazanoğlu Sokak üzerinde, sürücü K.İ., dedesinden kalma otomobil ile polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Drift atarak ters yönden ilerleyen K.İ., yaklaşık 30 dakikalık kovalamacanın ardından lastiklerin patlaması sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan kontrollerde ehliyetinin olmadığı anlaşılan K.İ.'ye yaklaşık 88 bin lira idari para cezası kesildi.

K.İ. trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken otomobil trafikten men edildi.

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