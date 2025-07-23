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Türkiye
AA 23.07.2025 02:55

Bursa'da trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Karacabey-Mustafakemalpaşa kara yolunda, Karacabey'den Mustafakemalpaşa istikametine giden Süleyman K. idaresindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Ç. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Süleyman K. ile otomobilde bulunan sürücünün babası Şükrü K. ve annesi Fatma K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada Süleyman K.'nın 5 yaşındaki kardeşi Alaattin K. ise yaralandı.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine götürüldü.

Cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Şükrü K.'nın Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

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