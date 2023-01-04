Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Niğde’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, ekip otosuna çarparak kaçan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, takip sırasında bir evin duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
İlhanlı Mahallesi 156. Sokak'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, ekip otosuna çarparak kaçmaya başladı.
Ekiplerin kovaladığı otomobil, İlhanlı Mahallesi 11. Sokak'ta bir evin duvarına çarparak durdu.
Yaralanan sürücü 3 kişi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin tedavilerinin ardından polis merkezine götürüleceği belirtildi.
Etiketler: Niğde Trafik Kazası
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