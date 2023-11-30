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Türkiye
AA 30.11.2023 16:57

Polisler, aranan zanlıyı inşaat işçisi gibi davranarak yakaladı

İstanbul'da, firari hükümlüler ile aranma kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalar kapsamında 1 kişi, inşaat işçisi gibi davranan polis ekiplerince şantiye alanında yakalandı.

Polisler, aranan zanlıyı inşaat işçisi gibi davranarak yakaladı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlüler ile hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme ve cinsel saldırı suçlarından aranma kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe emniyet müdürlüklerinde görevli 223 ekip ve 463 personelin katılımıyla belirlenen 404 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan firari hükümlüler ile aranma kayıtlarının olduğu tespit edilen 86 kişi yakalandı.

Ekipler, çalışma kapsamında aranan kişilerden 1'inin Küçükçekmece'deki şantiye alanında olduğunu tespit etti.

Baret ve yelek giyerek inşaat işçisi gibi davranan polis ekipleri, dikkat çekmeden yaklaştığı şüpheliyi yakalayıp polis merkezine götürdü.

Çalışma kapsamında yakalanan 86 kişi emniyete götürüldü.

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